Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag fiel der MDAX via XETRA letztendlich um 0,71 Prozent auf 28 454,47 Punkte zurück. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,715 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,408 Prozent stärker bei 28 773,60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 28 656,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 28 901,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 449,25 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 3,32 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 30 209,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 877,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 002,57 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,64 Prozent zu. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HOCHTIEF (+ 3,86 Prozent auf 290,80 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,39 Prozent auf 31,72 EUR), Jungheinrich (+ 1,75 Prozent auf 32,52 EUR), RTL (+ 1,40 Prozent auf 32,60 EUR) und IONOS (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil CTS Eventim (-5,02 Prozent auf 75,75 EUR), HelloFresh (-4,34 Prozent auf 5,33 EUR), Porsche vz (-3,67 Prozent auf 42,82 EUR), RENK (-3,51 Prozent auf 55,50 EUR) und TUI (-2,99 Prozent auf 7,33 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 800 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,225 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 16,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at