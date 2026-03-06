Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach

Um 15:41 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 1,37 Prozent auf 29 281,05 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 360,460 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,439 Prozent auf 29 819,15 Punkte an der Kurstafel, nach 29 688,96 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 275,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 30 079,00 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 4,99 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.02.2026, den Stand von 31 662,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der MDAX mit 29 696,45 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, den Wert von 30 289,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 5,48 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 29 275,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit RENK (+ 6,33 Prozent auf 55,29 EUR), TeamViewer (+ 4,70 Prozent auf 4,81 EUR), IONOS (+ 3,78) Prozent auf 23,35 EUR), Aroundtown SA (+ 3,55 Prozent auf 2,69 EUR) und HENSOLDT (+ 3,34 Prozent auf 74,25 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-18,03 Prozent auf 13,41 EUR), WACKER CHEMIE (-8,01 Prozent auf 66,00 EUR), HOCHTIEF (-3,76 Prozent auf 373,80 EUR), thyssenkrupp (-3,68 Prozent auf 9,17 EUR) und Bilfinger SE (-3,62 Prozent auf 103,70 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 595 082 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,074 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

