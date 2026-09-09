TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

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WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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Index-Performance im Blick 09.09.2026 15:58:54

Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach

Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach

Der MDAX verzeichnet heute Verluste.

Um 15:42 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 1,40 Prozent auf 32 087,22 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 359,764 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,589 Prozent auf 32 352,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 544,30 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 065,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 32 446,75 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0,782 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 32 407,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 642,54 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 30 326,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,57 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 0,92 Prozent auf 60,45 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,56 Prozent auf 42,86 EUR), Schaeffler (+ 0,54) Prozent auf 7,47 EUR), CTS Eventim (+ 0,44 Prozent auf 56,80 EUR) und K+S (+ 0,23 Prozent auf 17,38 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-4,66 Prozent auf 77,70 EUR), KION GROUP (-4,45 Prozent auf 46,21 EUR), RENK (-3,82 Prozent auf 42,47 EUR), AUTO1 (-3,56 Prozent auf 20,58 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,89 Prozent auf 84,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 785 280 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,829 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUTO1 20,10 -5,01% AUTO1
CTS Eventim 56,40 0,00% CTS Eventim
freenet AG 24,46 -0,57% freenet AG
FUCHS SE VZ 42,40 0,24% FUCHS SE VZ
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K+S AG 17,26 0,47% K+S AG
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Schaeffler AG 7,37 -1,07% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 15,34 -1,00% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 84,70 -1,97% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,82 -0,47% TUI AG

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MDAX 32 078,48 -1,43%

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