RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Index im Blick
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07.10.2026 12:26:48
Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,65 Prozent schwächer bei 30 343,53 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 354,11 Zählern und damit 0,619 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 543,27 Punkte).
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 311,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 596,21 Punkten erreichte.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,355 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der MDAX bei 32 405,44 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 32 627,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der MDAX bei 30 836,16 Punkten.
Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 2,05 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUMOVIO (+ 4,91 Prozent auf 38,45 EUR), Schaeffler (+ 3,14 Prozent auf 6,56 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,96 EUR), Porsche Automobil (+ 1,71 Prozent auf 24,93 EUR) und freenet (+ 1,25 Prozent auf 22,74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,74 Prozent auf 68,10 EUR), JENOPTIK (-5,69 Prozent auf 41,46 EUR), RENK (-3,72 Prozent auf 34,84 EUR), Elmos Semiconductor (-3,59 Prozent auf 155,60 EUR) und HENSOLDT (-3,30 Prozent auf 76,30 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 021 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,925 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|37,90
|3,98%
|Elmos Semiconductor
|154,60
|-3,86%
|freenet AG
|22,82
|1,51%
|HENSOLDT
|75,52
|-4,14%
|IONOS
|32,86
|1,67%
|JENOPTIK AG
|40,84
|-6,33%
|Lufthansa AG
|7,47
|-1,55%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,35
|3,72%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,35
|0,43%
|RENK
|34,47
|-4,78%
|Schaeffler AG
|6,39
|1,11%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|66,45
|-7,84%
|thyssenkrupp AG
|13,34
|-3,26%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 219,56
|-1,06%
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