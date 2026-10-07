RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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Index im Blick 07.10.2026 12:26:48

Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach

Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach

Der MDAX verliert am Mittwoch an Wert.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,65 Prozent schwächer bei 30 343,53 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 354,11 Zählern und damit 0,619 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 543,27 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 311,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 596,21 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,355 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der MDAX bei 32 405,44 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 32 627,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der MDAX bei 30 836,16 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 2,05 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUMOVIO (+ 4,91 Prozent auf 38,45 EUR), Schaeffler (+ 3,14 Prozent auf 6,56 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,96 EUR), Porsche Automobil (+ 1,71 Prozent auf 24,93 EUR) und freenet (+ 1,25 Prozent auf 22,74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,74 Prozent auf 68,10 EUR), JENOPTIK (-5,69 Prozent auf 41,46 EUR), RENK (-3,72 Prozent auf 34,84 EUR), Elmos Semiconductor (-3,59 Prozent auf 155,60 EUR) und HENSOLDT (-3,30 Prozent auf 76,30 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 021 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,925 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 37,90 3,98% AUMOVIO
Elmos Semiconductor 154,60 -3,86% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,82 1,51% freenet AG
HENSOLDT 75,52 -4,14% HENSOLDT
IONOS 32,86 1,67% IONOS
JENOPTIK AG 40,84 -6,33% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,47 -1,55% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,35 3,72% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,35 0,43% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 34,47 -4,78% RENK
Schaeffler AG 6,39 1,11% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 66,45 -7,84% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,34 -3,26% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 219,56 -1,06%

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