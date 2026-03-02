Handel in Frankfurt: MDAX im Minus

Der MDAX zeigt sich heute im Minus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 2,19 Prozent schwächer bei 30 869,72 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 376,150 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 2,35 Prozent schwächer bei 30 818,56 Punkten in den Montagshandel, nach 31 560,34 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 036,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 643,28 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 31 512,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 523,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 28 298,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,355 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 4,91 Prozent auf 78,05 EUR), RENK (+ 3,60 Prozent auf 58,98 EUR), K+S (+ 1,13 Prozent auf 15,16 EUR), freenet (+ 0,51 Prozent auf 27,82 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,25 Prozent auf 80,90 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil TUI (-8,74 Prozent auf 7,37 EUR), AUTO1 (-6,86 Prozent auf 16,02 EUR), Delivery Hero (-6,79 Prozent auf 18,32 EUR), Lufthansa (-6,18 Prozent auf 8,53 EUR) und AUMOVIO (-5,20 Prozent auf 40,10 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 767 529 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 35,971 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at