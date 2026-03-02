HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 02.03.2026 12:27:03

Handel in Frankfurt: MDAX im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX im Minus

Der MDAX zeigt sich heute im Minus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 2,19 Prozent schwächer bei 30 869,72 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 376,150 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 2,35 Prozent schwächer bei 30 818,56 Punkten in den Montagshandel, nach 31 560,34 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 036,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 643,28 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 31 512,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 523,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 28 298,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,355 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 4,91 Prozent auf 78,05 EUR), RENK (+ 3,60 Prozent auf 58,98 EUR), K+S (+ 1,13 Prozent auf 15,16 EUR), freenet (+ 0,51 Prozent auf 27,82 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,25 Prozent auf 80,90 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil TUI (-8,74 Prozent auf 7,37 EUR), AUTO1 (-6,86 Prozent auf 16,02 EUR), Delivery Hero (-6,79 Prozent auf 18,32 EUR), Lufthansa (-6,18 Prozent auf 8,53 EUR) und AUMOVIO (-5,20 Prozent auf 40,10 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 767 529 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 35,971 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
24.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
10.02.26 TeamViewer Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 40,20 -4,42% AUMOVIO
AUTO1 15,93 -6,35% AUTO1
Delivery Hero 18,44 -5,87% Delivery Hero
freenet AG 27,74 0,29% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 80,60 0,12% HELLA GmbH & Co. KGaA
HENSOLDT 77,70 4,16% HENSOLDT
K+S AG 15,23 2,56% K+S AG
Lufthansa AG 8,59 -4,85% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 39,97 -2,58% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 59,85 -0,91% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 59,02 3,40% RENK
TeamViewer 4,51 -1,74% TeamViewer
TUI AG 7,35 -7,78% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 944,30 -1,95%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen