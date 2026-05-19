Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Dienstagmittag

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,42 Prozent höher bei 31 888,03 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 373,246 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,253 Prozent stärker bei 31 519,53 Punkten, nach 31 440,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 955,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 467,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 31 952,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der MDAX 31 479,01 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der MDAX auf 30 131,65 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,93 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 8,68 Prozent auf 65,10 EUR), HENSOLDT (+ 8,67 Prozent auf 79,98 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,16 Prozent auf 75,80 EUR), RENK (+ 5,37 Prozent auf 46,86 EUR) und flatexDEGIRO (+ 4,54 Prozent auf 31,32 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Evonik (-2,11 Prozent auf 17,60 EUR), HOCHTIEF (-2,05 Prozent auf 477,60 EUR), JENOPTIK (-1,52 Prozent auf 42,74 EUR), WACKER CHEMIE (-1,46 Prozent auf 98,00 EUR) und LANXESS (-1,37 Prozent auf 17,97 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 246 474 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,881 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at