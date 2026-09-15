TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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MDAX-Kursentwicklung 15.09.2026 17:58:51

Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0,23 Prozent fester bei 31 128,67 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 352,144 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,161 Prozent schwächer bei 31 007,02 Punkten, nach 31 057,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 779,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 234,71 Zähler.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 464,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der MDAX noch bei 32 582,63 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 30 469,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,481 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,28 Prozent auf 53,80 EUR), Sartorius vz (+ 4,70 Prozent auf 238,60 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,49 Prozent auf 103,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 135,40 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,54 Prozent auf 74,75 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen DWS Group GmbH (-3,06 Prozent auf 72,80 EUR), Evonik (-2,90 Prozent auf 17,44 EUR), LANXESS (-2,57 Prozent auf 13,64 EUR), Schaeffler (-2,45 Prozent auf 6,78 EUR) und TUI (-2,40 Prozent auf 6,49 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 136 025 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,084 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 74,80 2,19% Bilfinger SE
DWS Group GmbH & Co. KGaA 72,90 -3,12% DWS Group GmbH & Co. KGaA
Elmos Semiconductor 135,20 2,11% Elmos Semiconductor
Evonik AG 17,40 -2,85% Evonik AG
freenet AG 25,06 -0,24% freenet AG
Knorr-Bremse 103,70 2,98% Knorr-Bremse
LANXESS AG 13,68 -2,15% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,55 -0,55% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 29,20 -0,10% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,11 0,42% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 53,70 4,68% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 238,00 4,57% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 6,86 -1,29% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 15,17 0,30% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,51 -2,43% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 135,75 0,25%

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