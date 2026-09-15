TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|MDAX-Kursentwicklung
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15.09.2026 17:58:51
Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich
Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0,23 Prozent fester bei 31 128,67 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 352,144 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,161 Prozent schwächer bei 31 007,02 Punkten, nach 31 057,16 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30 779,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 234,71 Zähler.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 464,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der MDAX noch bei 32 582,63 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 30 469,96 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,481 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,28 Prozent auf 53,80 EUR), Sartorius vz (+ 4,70 Prozent auf 238,60 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,49 Prozent auf 103,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 135,40 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,54 Prozent auf 74,75 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen DWS Group GmbH (-3,06 Prozent auf 72,80 EUR), Evonik (-2,90 Prozent auf 17,44 EUR), LANXESS (-2,57 Prozent auf 13,64 EUR), Schaeffler (-2,45 Prozent auf 6,78 EUR) und TUI (-2,40 Prozent auf 6,49 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 136 025 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,084 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte
Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,15 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu LANXESS AG
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|74,80
|2,19%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|72,90
|-3,12%
|Elmos Semiconductor
|135,20
|2,11%
|Evonik AG
|17,40
|-2,85%
|freenet AG
|25,06
|-0,24%
|Knorr-Bremse
|103,70
|2,98%
|LANXESS AG
|13,68
|-2,15%
|Lufthansa AG
|7,55
|-0,55%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,20
|-0,10%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,11
|0,42%
|Salzgitter
|53,70
|4,68%
|Sartorius AG Vz.
|238,00
|4,57%
|Schaeffler AG
|6,86
|-1,29%
|thyssenkrupp AG
|15,17
|0,30%
|TUI AG
|6,51
|-2,43%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 135,75
|0,25%