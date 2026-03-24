Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
24.03.2026 15:59:01
Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent leichter bei 28 023,43 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 332,775 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,160 Prozent auf 28 274,52 Punkte an der Kurstafel, nach 28 229,36 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27 836,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 291,02 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 31 409,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 755,62 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,54 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 7,17 Prozent auf 13,60 EUR), K+S (+ 4,15 Prozent auf 15,82 EUR), PUMA SE (+ 3,77 Prozent auf 21,19 EUR), Salzgitter (+ 2,98 Prozent auf 37,30 EUR) und Evonik (+ 2,66 Prozent auf 14,67 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Delivery Hero (-4,61 Prozent auf 15,74 EUR), DEUTZ (-3,93 Prozent auf 8,80 EUR), Nemetschek SE (-3,64 Prozent auf 66,15 EUR), HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 71,50 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,48 Prozent auf 78,60 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 300 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 33,297 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus
Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,98 Prozent.
