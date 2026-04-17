WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

MDAX-Performance im Fokus 17.04.2026 17:58:56

Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels deutlich zu

Der MDAX beendete den Handelstag mit satten Gewinnen.

Letztendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 3,25 Prozent fester bei 31 944,65 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 368,205 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 30 915,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30 938,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 906,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 137,57 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 6,11 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der MDAX 29 481,75 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 31 899,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der MDAX noch bei 27 148,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,11 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 9,83 Prozent auf 69,25 EUR), AIXTRON SE (+ 8,21 Prozent auf 44,27 EUR), Schaeffler (+ 7,43 Prozent auf 8,68 EUR), Fraport (+ 6,91 Prozent auf 78,15 EUR) und Lufthansa (+ 6,86 Prozent auf 8,07 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen K+S (-4,87 Prozent auf 14,46 EUR), Nordex (-1,26 Prozent auf 45,56 EUR), Evonik (-1,22 Prozent auf 16,99 EUR), LANXESS (-1,00 Prozent auf 17,88 EUR) und HENSOLDT (+ 0,07 Prozent auf 80,84 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14 843 958 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Weitere Links:

Analysen zu HENSOLDT

16.04.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.03.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 44,33 8,76% AIXTRON SE
Evonik AG 16,97 -0,93% Evonik AG
Fraport AG 77,80 6,43% Fraport AG
freenet AG 27,52 0,29% freenet AG
HENSOLDT 81,74 1,74% HENSOLDT
K+S AG 14,51 -4,16% K+S AG
LANXESS AG 17,79 -1,28% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,00 5,54% Lufthansa AG
Nemetschek SE 68,85 9,37% Nemetschek SE
Nordex AG 45,08 -1,10% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,90 2,39% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 8,58 5,67% Schaeffler AG
TUI AG 7,50 4,05% TUI AG

