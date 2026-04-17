HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
17.04.2026 17:58:56
Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels deutlich zu
Letztendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 3,25 Prozent fester bei 31 944,65 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 368,205 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 30 915,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30 938,35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 906,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 137,57 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 6,11 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der MDAX 29 481,75 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 31 899,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der MDAX noch bei 27 148,42 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,11 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 9,83 Prozent auf 69,25 EUR), AIXTRON SE (+ 8,21 Prozent auf 44,27 EUR), Schaeffler (+ 7,43 Prozent auf 8,68 EUR), Fraport (+ 6,91 Prozent auf 78,15 EUR) und Lufthansa (+ 6,86 Prozent auf 8,07 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen K+S (-4,87 Prozent auf 14,46 EUR), Nordex (-1,26 Prozent auf 45,56 EUR), Evonik (-1,22 Prozent auf 16,99 EUR), LANXESS (-1,00 Prozent auf 17,88 EUR) und HENSOLDT (+ 0,07 Prozent auf 80,84 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14 843 958 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu HENSOLDT
17.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels kräftige Zuschläge (finanzen.at)
17.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels deutlich zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.04.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|USA-Iran-Konflikt entspannt sich: Wohin tendieren Rüstungsaktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS? (finanzen.at)
|
13.04.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|16.04.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|44,33
|8,76%
|Evonik AG
|16,97
|-0,93%
|Fraport AG
|77,80
|6,43%
|freenet AG
|27,52
|0,29%
|HENSOLDT
|81,74
|1,74%
|K+S AG
|14,51
|-4,16%
|LANXESS AG
|17,79
|-1,28%
|Lufthansa AG
|8,00
|5,54%
|Nemetschek SE
|68,85
|9,37%
|Nordex AG
|45,08
|-1,10%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,90
|2,39%
|Schaeffler AG
|8,58
|5,67%
|TUI AG
|7,50
|4,05%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 952,10
|3,28%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.