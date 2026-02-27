Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,37 Prozent auf 31 569,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 375,327 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,014 Prozent höher bei 31 457,14 Punkten, nach 31 452,62 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 31 425,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 628,97 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,589 Prozent abwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 31 727,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 531,25 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 28 558,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,90 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell freenet (+ 5,70 Prozent auf 27,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,14 Prozent auf 26,64 EUR), Nordex (+ 3,78 Prozent auf 43,42 EUR), HOCHTIEF (+ 2,33 Prozent auf 412,20 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,24 Prozent auf 30,98 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Delivery Hero (-3,82 Prozent auf 19,77 EUR), AUTO1 (-2,68 Prozent auf 17,09 EUR), PUMA SE (-1,57 Prozent auf 24,44 EUR), IONOS (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR) und Lufthansa (-0,89 Prozent auf 9,34 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 424 618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,137 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at