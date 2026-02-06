PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Index-Performance 06.02.2026 12:26:50

Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus

Kaum verändert zeigt sich der MDAX aktuell.

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,12 Prozent auf 31 471,99 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 371,850 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,152 Prozent tiefer bei 31 386,73 Punkten in den Handel, nach 31 434,51 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 478,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 175,15 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,30 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 06.01.2026, einen Stand von 31 670,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der MDAX 28 959,63 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 059,35 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,59 Prozent zu. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 30 597,95 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 8,54 Prozent auf 56,03 EUR), HENSOLDT (+ 3,27 Prozent auf 78,85 EUR), thyssenkrupp (+ 3,13 Prozent auf 11,53 EUR), Aurubis (+ 2,96 Prozent auf 166,80 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,68 Prozent auf 360,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bechtle (-7,14 Prozent auf 39,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,77 Prozent auf 66,45 EUR), Porsche vz (-2,97 Prozent auf 39,50 EUR), LANXESS (-2,85 Prozent auf 19,40 EUR) und PUMA SE (-2,73 Prozent auf 22,44 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 082 988 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,426 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

Analysen zu HENSOLDT

30.01.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
