United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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MDAX im Fokus 05.10.2026 15:58:42

Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben

Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben

Der MDAX notiert heute im Minus.

Am Montag sinkt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 30 382,01 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 337,643 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 30 451,55 Punkte an der Kurstafel, nach 30 450,00 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 527,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 298,35 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 355,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der MDAX bei 32 994,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 936,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,93 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,42 Prozent auf 63,55 EUR), CTS Eventim (+ 3,25 Prozent auf 57,25 EUR), HENSOLDT (+ 2,47 Prozent auf 81,30 EUR), United Internet (+ 2,33 Prozent auf 24,64 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,31 Prozent auf 79,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AUTO1 (-5,22 Prozent auf 15,61 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,00 Prozent auf 73,15 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 42,36 EUR), Salzgitter (-2,40 Prozent auf 47,08 EUR) und AIXTRON SE (-2,14 Prozent auf 38,82 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 178 632 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,472 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,92 -1,04% AIXTRON SE
AUTO1 15,68 -4,10% AUTO1
CTS Eventim 57,65 4,44% CTS Eventim
freenet AG 22,96 0,26% freenet AG
HENSOLDT 82,44 3,99% HENSOLDT
JENOPTIK AG 42,30 -3,73% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,51 -1,42% Lufthansa AG
Nemetschek SE 63,70 3,16% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 24,49 -0,04% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,85 -0,02% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 47,80 -0,50% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,25 -4,37% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,73 -2,52% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 80,20 1,65% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 24,36 1,33% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 451,93 0,01%

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