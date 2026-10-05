United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|MDAX im Fokus
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05.10.2026 15:58:42
Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben
Am Montag sinkt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 30 382,01 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 337,643 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 30 451,55 Punkte an der Kurstafel, nach 30 450,00 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 527,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 298,35 Einheiten.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 355,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der MDAX bei 32 994,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 936,49 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,93 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,42 Prozent auf 63,55 EUR), CTS Eventim (+ 3,25 Prozent auf 57,25 EUR), HENSOLDT (+ 2,47 Prozent auf 81,30 EUR), United Internet (+ 2,33 Prozent auf 24,64 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,31 Prozent auf 79,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AUTO1 (-5,22 Prozent auf 15,61 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,00 Prozent auf 73,15 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 42,36 EUR), Salzgitter (-2,40 Prozent auf 47,08 EUR) und AIXTRON SE (-2,14 Prozent auf 38,82 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 178 632 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,472 Mrd. Euro heraus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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15:58
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
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02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
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02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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02.10.26
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Analysen zu Nemetschek SE
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,92
|-1,04%
|AUTO1
|15,68
|-4,10%
|CTS Eventim
|57,65
|4,44%
|freenet AG
|22,96
|0,26%
|HENSOLDT
|82,44
|3,99%
|JENOPTIK AG
|42,30
|-3,73%
|Lufthansa AG
|7,51
|-1,42%
|Nemetschek SE
|63,70
|3,16%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,49
|-0,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,85
|-0,02%
|Salzgitter
|47,80
|-0,50%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,25
|-4,37%
|thyssenkrupp AG
|13,73
|-2,52%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|80,20
|1,65%
|United Internet AG
|24,36
|1,33%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 451,93
|0,01%
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