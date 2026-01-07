AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 07.01.2026 15:59:03

Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der MDAX steigt heute.

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent auf 31 871,27 Punkte zu. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 374,063 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,184 Prozent fester bei 31 728,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 670,42 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 699,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 924,86 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der MDAX auf 29 696,45 Punkte taxiert. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 07.10.2025, mit 30 836,16 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 25 810,16 Punkten auf.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 5,74 Prozent auf 10,15 EUR), HOCHTIEF (+ 4,27 Prozent auf 370,80 EUR), HENSOLDT (+ 3,54 Prozent auf 84,90 EUR), LEG Immobilien (+ 2,90 Prozent auf 63,90 EUR) und TAG Immobilien (+ 2,62 Prozent auf 13,72 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,57 Prozent auf 66,80 EUR), TUI (-2,92 Prozent auf 9,04 EUR), AIXTRON SE (-2,57 Prozent auf 20,82 EUR), K+S (-2,57 Prozent auf 12,51 EUR) und Bechtle (-2,54 Prozent auf 43,68 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 172 117 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
12:26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 19,68 -7,72% AIXTRON SE
Bechtle AG 43,92 -1,88% Bechtle AG
Evonik AG 13,09 -3,89% Evonik AG
HENSOLDT 86,35 5,82% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 361,00 1,52% HOCHTIEF AG
K+S AG 12,54 -2,87% K+S AG
LEG Immobilien 64,80 4,18% LEG Immobilien
Lufthansa AG 9,05 1,89% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,66 0,30% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,10 -8,76% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
TAG Immobilien AG 13,88 3,97% TAG Immobilien AG
TeamViewer 5,76 0,61% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,11 4,37% thyssenkrupp AG
TUI AG 9,31 -0,09% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 083,03 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen