AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
07.01.2026 15:59:03
Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen
Der MDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent auf 31 871,27 Punkte zu. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 374,063 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,184 Prozent fester bei 31 728,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 670,42 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 699,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 924,86 Einheiten.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der MDAX auf 29 696,45 Punkte taxiert. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 07.10.2025, mit 30 836,16 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 25 810,16 Punkten auf.
Die Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 5,74 Prozent auf 10,15 EUR), HOCHTIEF (+ 4,27 Prozent auf 370,80 EUR), HENSOLDT (+ 3,54 Prozent auf 84,90 EUR), LEG Immobilien (+ 2,90 Prozent auf 63,90 EUR) und TAG Immobilien (+ 2,62 Prozent auf 13,72 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,57 Prozent auf 66,80 EUR), TUI (-2,92 Prozent auf 9,04 EUR), AIXTRON SE (-2,57 Prozent auf 20,82 EUR), K+S (-2,57 Prozent auf 12,51 EUR) und Bechtle (-2,54 Prozent auf 43,68 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 172 117 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AIXTRON SE
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
