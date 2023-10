Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer

Der MDAX erleidet am dritten Tag der Woche Verluste.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,59 Prozent leichter bei 24 035,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 221,412 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,049 Prozent auf 24 435,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 423,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 24 448,98 Punkte, das Tagestief hingegen 24 012,47 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,129 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 25.09.2023, einen Stand von 26 129,86 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, bei 28 297,17 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 25.10.2022, bei 23 807,17 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,65 Prozent ein. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 712,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Talanx (+ 2,18 Prozent auf 60,85 EUR), Nemetschek SE (+ 1,27 Prozent auf 68,58 EUR), Stabilus SE (+ 1,10 Prozent auf 59,55 EUR), Lufthansa (+ 0,72 Prozent auf 6,73 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,66 Prozent auf 16,76 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-6,41 Prozent auf 24,09 EUR), Befesa (-5,72 Prozent auf 25,06 EUR), United Internet (-5,53 Prozent auf 19,29 EUR), Delivery Hero (-5,39 Prozent auf 23,80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-4,96 Prozent auf 74,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 5 030 023 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 14,913 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at