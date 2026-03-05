HENSOLDT Aktie
Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 30 505,62 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 356,449 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,040 Prozent schwächer bei 30 345,03 Punkten, nach 30 357,28 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30 077,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 547,46 Punkten erreichte.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 434,51 Punkte. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Wert von 29 696,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 763,14 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,53 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 29 490,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 4,34 Prozent auf 22,59 EUR), Delivery Hero (+ 4,30 Prozent auf 18,54 EUR), Evonik (+ 3,03 Prozent auf 14,26 EUR), Fielmann (+ 2,22 Prozent auf 43,70 EUR) und TRATON (+ 2,20 Prozent auf 32,50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Ströer SE (-4,25 Prozent auf 32,70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,49 Prozent auf 45,36 EUR), RENK (-2,76 Prozent auf 57,08 EUR), HENSOLDT (-1,84 Prozent auf 77,20 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1,58 Prozent auf 21,80 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 844 560 Aktien gehandelt. Mit 35,310 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent, die höchste im Index.
Analysen zu HENSOLDT
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|18,32
|2,03%
|Deutsche Wohnen SE
|21,50
|-3,15%
|Evonik AG
|14,02
|0,79%
|Fielmann AG
|43,65
|1,63%
|freenet AG
|27,76
|-0,64%
|HENSOLDT
|73,60
|-6,36%
|Lufthansa AG
|8,22
|-2,63%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|38,87
|-1,07%
|PUMA SE
|22,72
|4,99%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|44,46
|-4,71%
|RENK
|53,68
|-9,29%
|Ströer SE & Co. KGaA
|32,95
|-3,80%
|TeamViewer
|4,57
|0,53%
|TRATON
|31,42
|-2,12%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 688,96
|-2,20%
