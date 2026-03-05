HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Kursverlauf 05.03.2026 12:26:39

Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich der MDAX mittags.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 30 505,62 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 356,449 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,040 Prozent schwächer bei 30 345,03 Punkten, nach 30 357,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30 077,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 547,46 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 434,51 Punkte. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Wert von 29 696,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 763,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,53 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 29 490,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 4,34 Prozent auf 22,59 EUR), Delivery Hero (+ 4,30 Prozent auf 18,54 EUR), Evonik (+ 3,03 Prozent auf 14,26 EUR), Fielmann (+ 2,22 Prozent auf 43,70 EUR) und TRATON (+ 2,20 Prozent auf 32,50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Ströer SE (-4,25 Prozent auf 32,70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,49 Prozent auf 45,36 EUR), RENK (-2,76 Prozent auf 57,08 EUR), HENSOLDT (-1,84 Prozent auf 77,20 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1,58 Prozent auf 21,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 844 560 Aktien gehandelt. Mit 35,310 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

02.03.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
26.02.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 18,32 2,03% Delivery Hero
Deutsche Wohnen SE 21,50 -3,15% Deutsche Wohnen SE
Evonik AG 14,02 0,79% Evonik AG
Fielmann AG 43,65 1,63% Fielmann AG
freenet AG 27,76 -0,64% freenet AG
HENSOLDT 73,60 -6,36% HENSOLDT
Lufthansa AG 8,22 -2,63% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 38,87 -1,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,72 4,99% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 44,46 -4,71% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 53,68 -9,29% RENK
Ströer SE & Co. KGaA 32,95 -3,80% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 4,57 0,53% TeamViewer
TRATON 31,42 -2,12% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 688,96 -2,20%

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

