JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|MDAX-Kursentwicklung
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05.10.2026 12:26:45
Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab
Um 12:10 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0,23 Prozent auf 30 380,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 337,643 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent fester bei 30 451,55 Punkten in den Handel, nach 30 450,00 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 30 298,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 527,78 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 32 355,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 994,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 30 936,49 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,93 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 2,49 Prozent auf 27,98 EUR), United Internet (+ 2,41 Prozent auf 24,66 EUR), Nemetschek SE (+ 2,03 Prozent auf 62,70 EUR), LANXESS (+ 1,74 Prozent auf 12,30 EUR) und Ströer SE (+ 1,46 Prozent auf 36,24 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,64 Prozent auf 74,20 EUR), Salzgitter (-3,57 Prozent auf 46,52 EUR), AUTO1 (-3,16 Prozent auf 15,95 EUR), JENOPTIK (-2,92 Prozent auf 42,56 EUR) und Nordex (-2,55 Prozent auf 37,40 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 624 618 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,472 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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