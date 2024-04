Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone

Am Abend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag stieg der MDAX via XETRA schlussendlich um 0,87 Prozent auf 27 150,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 250,754 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,016 Prozent auf 26 910,78 Punkte an der Kurstafel, nach 26 915,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 27 160,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 910,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX stand vor einem Monat, am 08.03.2024, bei 25 983,68 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 08.01.2024, einen Stand von 26 316,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 198,33 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HUGO BOSS (+ 5,11 Prozent auf 52,00 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,72 Prozent auf 115,75 EUR), Nordex (+ 3,26) Prozent auf 12,35 EUR), HelloFresh (+ 3,24 Prozent auf 6,38 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,07 Prozent auf 14,43 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,88 Prozent auf 144,80 EUR), LANXESS (-1,51 Prozent auf 27,46 EUR), JENOPTIK (-1,38 Prozent auf 27,10 EUR), Siltronic (-1,17 Prozent auf 80,15 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,07 Prozent auf 46,28 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5 940 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,489 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at