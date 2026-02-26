Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün

Am Donnerstag schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 31 465,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 375,336 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,171 Prozent tiefer bei 31 378,00 Punkten in den Handel, nach 31 431,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 541,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 133,57 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,916 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 826,25 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 29 220,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der MDAX noch bei 28 621,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 10,65 Prozent auf 17,56 EUR), PUMA SE (+ 9,82 Prozent auf 24,83 EUR), IONOS (+ 5,81 Prozent auf 22,75 EUR), AIXTRON SE (+ 5,48 Prozent auf 25,58 EUR) und Nemetschek SE (+ 5,45 Prozent auf 67,75 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen freenet (-13,94 Prozent auf 26,30 EUR), KION GROUP (-10,68 Prozent auf 56,45 EUR), Jungheinrich (-8,30 Prozent auf 32,48 EUR), HENSOLDT (-4,31 Prozent auf 76,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,89 Prozent auf 402,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 033 760 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,005 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at