Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Rot

Der MDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 1,17 Prozent auf 32 416,60 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 383,739 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,391 Prozent schwächer bei 32 673,39 Punkten in den Handel, nach 32 801,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 890,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 410,69 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,81 Prozent nach unten. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 31 132,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 29 688,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 135,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,64 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 2,99 Prozent auf 39,25 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,85 Prozent auf 33,88 EUR), IONOS (+ 2,06 Prozent auf 30,78 EUR), freenet (+ 1,54 Prozent auf 25,04 EUR) und RENK (+ 1,21 Prozent auf 51,85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen WACKER CHEMIE (-5,72 Prozent auf 98,05 EUR), Salzgitter (-5,63 Prozent auf 62,80 EUR), Sartorius vz (-5,24 Prozent auf 236,70 EUR), AIXTRON SE (-4,81 Prozent auf 54,64 EUR) und Nemetschek SE (-4,45 Prozent auf 64,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 100 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 42,954 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,46 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at