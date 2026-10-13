thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Kursentwicklung im Fokus
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13.10.2026 15:58:32
Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag
Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent fester bei 30 123,34 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 333,995 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,007 Prozent tiefer bei 30 102,21 Punkten, nach 30 104,33 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 012,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 222,33 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 31 663,79 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 31 981,81 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 30 447,59 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,76 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell FUCHS SE VZ (+ 2,28 Prozent auf 44,82 EUR), Talanx (+ 1,57 Prozent auf 123,00 EUR), KRONES (+ 1,33 Prozent auf 106,40 EUR), IONOS (+ 1,32 Prozent auf 33,90 EUR) und KION GROUP (+ 1,27 Prozent auf 34,28 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Elmos Semiconductor (-3,57 Prozent auf 135,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,58 Prozent auf 62,35 EUR), Siltronic (-2,19 Prozent auf 73,55 EUR), flatexDEGIRO (-2,19 Prozent auf 25,00 EUR) und Schaeffler (-2,18 Prozent auf 5,82 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 153 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 9,19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu thyssenkrupp AG
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,39
|-0,86%
|Elmos Semiconductor
|132,20
|-5,44%
|flatexDEGIRO AG
|24,54
|-3,76%
|freenet AG
|22,32
|2,39%
|FUCHS SE VZ
|44,82
|2,42%
|IONOS
|34,14
|2,71%
|KION GROUP AG
|34,26
|1,54%
|KRONES AG
|106,40
|1,53%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,09
|0,08%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,21
|-1,60%
|Schaeffler AG
|5,93
|-0,84%
|Siltronic AG
|73,55
|-2,06%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|62,00
|-3,28%
|Talanx AG
|122,80
|1,99%
|thyssenkrupp AG
|13,90
|-0,04%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 020,49
|-0,28%
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