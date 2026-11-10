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XETRA-Handel im Blick 10.11.2026 12:26:34

Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne

Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne

Der MDAX entwickelt sich am Mittag positiv.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent fester bei 31 342,01 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 344,799 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,754 Prozent stärker bei 31 307,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 072,75 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 488,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 267,75 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 29 989,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 251,14 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 29 141,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,17 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 48,02 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,95 EUR), KION GROUP (+ 3,77 Prozent auf 36,61 EUR), DEUTZ (+ 3,14 Prozent auf 10,17 EUR) und AUMOVIO (+ 2,86 Prozent auf 32,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil JENOPTIK (-4,24 Prozent auf 35,72 EUR), Elmos Semiconductor (-3,32 Prozent auf 116,60 EUR), Nordex (-2,79 Prozent auf 41,76 EUR), K+S (-2,38 Prozent auf 13,12 EUR) und Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 64,45 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 858 874 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,692 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

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KION GROUP AG 35,22 -1,12% KION GROUP AG
Lufthansa AG 8,78 0,90% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,15 -3,02% Nemetschek SE
Nordex AG 41,62 -3,34% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,19 -3,63% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,81 -0,59% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 53,65 1,51% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 47,98 4,30% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,67 2,05% thyssenkrupp AG

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