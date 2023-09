Handel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste

Anleger in Frankfurt treten derzeit den Rückzug an.

Am Montag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,97 Prozent schwächer bei 26 279,57 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 239,484 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,243 Prozent auf 26 471,70 Punkte an der Kurstafel, nach 26 536,25 Punkten am Vortag.

Bei 26 500,43 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 237,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 25.08.2023, bewegte sich der MDAX bei 26 999,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, notierte der MDAX bei 26 789,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, den Stand von 22 541,58 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 253,77 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 0,81 Prozent auf 62,10 EUR), Gerresheimer (+ 0,77 Prozent auf 104,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,38 Prozent auf 42,13 EUR), Ströer SE (+ 0,37 Prozent auf 43,34 EUR) und Talanx (+ 0,26 Prozent auf 58,85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,28 Prozent auf 95,50 EUR), Delivery Hero (-3,00 Prozent auf 29,30 EUR), K+S (-2,87 Prozent auf 16,95 EUR), thyssenkrupp (-2,39 Prozent auf 6,77 EUR) und Befesa (-2,37 Prozent auf 28,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 576 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 14,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die TAG Immobilien-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at