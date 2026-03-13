Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Freitag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,47 Prozent auf 28 812,18 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 348,650 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,505 Prozent tiefer bei 29 095,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 243,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 28 812,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 130,23 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,550 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 13.02.2026, einen Stand von 31 299,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 959,19 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 28 470,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,00 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 28 488,77 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 1,04 Prozent auf 33,14 EUR), K+S (+ 0,84 Prozent auf 17,99 EUR), HELLA GmbH (+ 0,13 Prozent auf 74,50 EUR), FUCHS SE VZ (-0,29 Prozent auf 34,02 EUR) und RENK (-0,38 Prozent auf 54,41 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUMOVIO (-4,79 Prozent auf 34,60 EUR), Fraport (-4,09 Prozent auf 70,30 EUR), thyssenkrupp (-3,83 Prozent auf 7,98 EUR), Aurubis (-3,27 Prozent auf 156,60 EUR) und Porsche vz (-3,06 Prozent auf 36,77 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 928 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 33,698 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

