flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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MDAX-Kursentwicklung 13.10.2026 17:58:50

Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

Der MDAX gab letztendlich nach.

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 30 035,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 333,995 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,007 Prozent leichter bei 30 102,21 Punkten in den Handel, nach 30 104,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 30 012,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 222,33 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der MDAX noch bei 31 981,81 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 30 447,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 3,05 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell FUCHS SE VZ (+ 2,42 Prozent auf 44,88 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,20 EUR), Nemetschek SE (+ 1,71 Prozent auf 71,35 EUR), RATIONAL (+ 1,60 Prozent auf 603,50 EUR) und KRONES (+ 1,52 Prozent auf 106,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Elmos Semiconductor (-6,29 Prozent auf 131,20 EUR), flatexDEGIRO (-3,99 Prozent auf 24,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 62,05 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 34,53 EUR) und AUTO1 (-2,61 Prozent auf 16,81 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 125 504 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,797 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,19 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,95 -2,21% AIXTRON SE
AUTO1 16,82 -2,61% AUTO1
Elmos Semiconductor 132,20 -5,44% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 24,54 -3,76% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,32 2,39% freenet AG
FUCHS SE VZ 44,82 2,42% FUCHS SE VZ
IONOS 34,14 2,71% IONOS
KRONES AG 106,40 1,53% KRONES AG
Lufthansa AG 7,20 -0,11% Lufthansa AG
Nemetschek SE 71,55 2,43% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,09 0,08% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,21 -1,60% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 602,00 1,43% RATIONAL AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 62,00 -3,28% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,90 -0,04% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 020,49 -0,28%

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