Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start

Der MDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent leichter bei 32 021,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 380,162 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,098 Prozent auf 32 094,05 Punkte an der Kurstafel, nach 32 125,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 096,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 965,32 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der MDAX mit 31 181,06 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der MDAX 28 875,10 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 871,79 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 2,27 Prozent auf 9,90 EUR), JENOPTIK (+ 1,23 Prozent auf 44,50 EUR), AIXTRON SE (+ 1,10 Prozent auf 57,08 EUR), AUMOVIO (+ 0,88 Prozent auf 40,25 EUR) und Sartorius vz (+ 0,87 Prozent auf 242,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil K+S (-4,80 Prozent auf 13,09 EUR), Evonik (-3,44 Prozent auf 15,18 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 39,80 EUR), IONOS (-1,75 Prozent auf 29,24 EUR) und Nemetschek SE (-1,65 Prozent auf 62,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 517 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at