JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX im Blick 09.06.2026 09:30:00

Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start

Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start

Der MDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent leichter bei 32 021,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 380,162 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,098 Prozent auf 32 094,05 Punkte an der Kurstafel, nach 32 125,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 096,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 965,32 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der MDAX mit 31 181,06 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der MDAX 28 875,10 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 871,79 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 2,27 Prozent auf 9,90 EUR), JENOPTIK (+ 1,23 Prozent auf 44,50 EUR), AIXTRON SE (+ 1,10 Prozent auf 57,08 EUR), AUMOVIO (+ 0,88 Prozent auf 40,25 EUR) und Sartorius vz (+ 0,87 Prozent auf 242,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil K+S (-4,80 Prozent auf 13,09 EUR), Evonik (-3,44 Prozent auf 15,18 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 39,80 EUR), IONOS (-1,75 Prozent auf 29,24 EUR) und Nemetschek SE (-1,65 Prozent auf 62,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 517 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

mehr Analysen
13.05.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.05.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
12.05.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 57,16 1,20% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,18 -1,09% Aroundtown SA
AUMOVIO 40,20 0,88% AUMOVIO
Evonik AG 15,18 -3,00% Evonik AG
freenet AG 25,34 0,40% freenet AG
IONOS 29,28 -1,28% IONOS
JENOPTIK AG 44,56 1,92% JENOPTIK AG
K+S AG 13,08 -4,53% K+S AG
Lufthansa AG 8,19 -0,80% Lufthansa AG
Nemetschek SE 61,90 -2,83% Nemetschek SE
Nordex AG 39,52 -1,89% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 48,06 0,90% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 50,11 -0,85% RENK
Sartorius AG Vz. 242,00 1,30% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 9,91 3,44% Schaeffler AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 992,68 -0,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sehr fest -- DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische Aktienmarkt kann zulegen, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Anleger in Asien greifen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen