Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter

Der MDAX zeigt sich am Montagmittag mit negativen Notierungen.

Am Montag steht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,47 Prozent im Minus bei 27 525,09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 331,129 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,581 Prozent schwächer bei 27 494,89 Punkten, nach 27 655,45 Punkten am Vortag.

Bei 27 636,39 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 462,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 560,34 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Stand von 30 617,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 27 852,37 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,15 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,20 Prozent auf 69,25 EUR), JENOPTIK (+ 2,47 Prozent auf 27,36 EUR), LANXESS (+ 1,76 Prozent auf 17,97 EUR), Aurubis (+ 1,63 Prozent auf 149,40 EUR) und RTL (+ 1,54 Prozent auf 36,15 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-4,13 Prozent auf 7,24 EUR), Delivery Hero (-3,82 Prozent auf 15,99 EUR), Jungheinrich (-3,52 Prozent auf 25,76 EUR), AUTO1 (-2,71 Prozent auf 15,10 EUR) und AUMOVIO (-2,09 Prozent auf 32,86 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 421 459 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 33,479 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Mit 8,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at