LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Kursentwicklung im Fokus
|
29.12.2025 17:59:01
Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester
Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent fester bei 30 443,33 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 360,956 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,045 Prozent leichter bei 30 289,00 Punkten, nach 30 302,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 236,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 485,44 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 937,15 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.09.2025, den Stand von 30 117,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 25 705,13 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,37 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 3,16 Prozent auf 17,62 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,93 Prozent auf 66,65 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,70 Prozent auf 68,40 EUR), AUTO1 (+ 2,58 Prozent auf 27,88 EUR) und Delivery Hero (+ 2,32 Prozent auf 22,48 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TUI (-3,84 Prozent auf 8,87 EUR), Bilfinger SE (-1,75 Prozent auf 106,40 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,35 Prozent auf 66,00 EUR), HENSOLDT (-0,96 Prozent auf 72,50 EUR) und RENK (-0,74 Prozent auf 52,40 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 663 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,508 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den MDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15,99 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
