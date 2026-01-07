Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Mit dem MDAX ging es am Mittwochabend aufwärts.

Schlussendlich legte der MDAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 31 972,27 Punkte zu. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 374,063 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,184 Prozent stärker bei 31 728,77 Punkten, nach 31 670,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 699,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 976,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,61 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 836,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der MDAX noch bei 25 810,16 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 6,79 Prozent auf 10,25 EUR), HENSOLDT (+ 5,91 Prozent auf 86,85 EUR), Nordex (+ 4,68 Prozent auf 33,10 EUR), HOCHTIEF (+ 3,94 Prozent auf 369,60 EUR) und RENK (+ 3,79 Prozent auf 61,86 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,43 Prozent auf 66,90 EUR), K+S (-3,04 Prozent auf 12,45 EUR), AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 20,75 EUR), WACKER CHEMIE (-2,65 Prozent auf 69,70 EUR) und Evonik (-2,14 Prozent auf 13,27 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 210 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,737 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Evonik-Aktie an.

