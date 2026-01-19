Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben

Der MDAX sank im XETRA-Handel letztendlich um 1,41 Prozent auf 31 448,73 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 375,862 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,745 Prozent auf 31 661,47 Punkte an der Kurstafel, nach 31 899,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 384,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 31 671,12 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.12.2025, stand der MDAX noch bei 30 361,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 29 512,77 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 25 834,72 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,51 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 715,23 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Aurubis (+ 2,45 Prozent auf 150,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,22 Prozent auf 99,20 EUR), K+S (+ 1,06 Prozent auf 13,33 EUR), Lufthansa (+ 0,67 Prozent auf 8,43 EUR) und freenet (+ 0,56 Prozent auf 28,48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-5,71 Prozent auf 16,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,87 Prozent auf 37,52 EUR), CTS Eventim (-4,47 Prozent auf 73,75 EUR), RATIONAL (-4,24 Prozent auf 633,00 EUR) und WACKER CHEMIE (-4,02 Prozent auf 68,05 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 993 852 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 36,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

