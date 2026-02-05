Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 31 657,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,740 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,145 Prozent auf 31 479,03 Punkte an der Kurstafel, nach 31 524,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 31 657,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 423,43 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 31 454,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der MDAX mit 29 374,55 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Wert von 26 648,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,19 Prozent zu Buche. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RATIONAL (+ 12,93 Prozent auf 751,00 EUR), thyssenkrupp (+ 3,40 Prozent auf 11,26 EUR), AIXTRON SE (+ 2,79 Prozent auf 20,61 EUR), Fraport (+ 2,10 Prozent auf 80,30 EUR) und AUTO1 (+ 1,72 Prozent auf 25,98 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Aurubis (-1,98 Prozent auf 163,60 EUR), Talanx (-1,63 Prozent auf 108,70 EUR), Delivery Hero (-1,57 Prozent auf 25,12 EUR), WACKER CHEMIE (-1,36 Prozent auf 75,90 EUR) und freenet (-1,19 Prozent auf 31,44 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 289 199 Aktien gehandelt. Mit 36,923 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at