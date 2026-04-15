Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich

Der MDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent stärker bei 30 656,08 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 364,938 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,076 Prozent fester bei 30 558,15 Punkten, nach 30 534,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 554,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 662,72 Zähler.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der MDAX-Kurs 28 819,46 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 943,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 266,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,04 Prozent ein. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 10,20 Prozent auf 38,78 EUR), Schaeffler (+ 3,09 Prozent auf 8,00 EUR), Aroundtown SA (+ 2,16 Prozent auf 2,65 EUR), Nemetschek SE (+ 1,74 Prozent auf 58,60 EUR) und KRONES (+ 1,46 Prozent auf 125,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen IONOS (-2,40 Prozent auf 23,56 EUR), HENSOLDT (-1,66 Prozent auf 77,16 EUR), Lufthansa (-1,22 Prozent auf 7,91 EUR), Nordex (-1,06 Prozent auf 44,60 EUR) und HUGO BOSS (-0,86 Prozent auf 36,77 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der AIXTRON SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 357 165 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,581 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at