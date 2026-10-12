Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|MDAX-Performance
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12.10.2026 09:28:52
Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester
Am Montag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,21 Prozent stärker bei 30 054,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 333,177 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,223 Prozent auf 30 056,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 989,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 043,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 151,06 Punkten.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 31 919,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der MDAX mit 30 250,03 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,99 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 2,43 Prozent auf 36,28 EUR), HENSOLDT (+ 1,78 Prozent auf 77,58 EUR), Schaeffler (+ 1,53 Prozent auf 5,97 EUR), AUTO1 (+ 1,51 Prozent auf 16,80 EUR) und Fraport (+ 1,48 Prozent auf 58,30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Siltronic (-2,59 Prozent auf 77,15 EUR), Aroundtown SA (-2,30 Prozent auf 1,45 EUR), K+S (-1,71 Prozent auf 14,38 EUR), flatexDEGIRO (-1,30 Prozent auf 25,72 EUR) und Evonik (-1,12 Prozent auf 21,12 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 232 924 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,392 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
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|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
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|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,44
|-1,97%
|AUTO1
|16,74
|1,21%
|Evonik AG
|21,00
|-1,59%
|flatexDEGIRO AG
|25,80
|-1,23%
|Fraport AG
|57,60
|0,17%
|freenet AG
|21,98
|-0,54%
|HENSOLDT
|78,94
|3,76%
|K+S AG
|14,34
|-1,92%
|Nordex AG
|36,54
|2,76%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,38
|1,44%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,19
|2,01%
|Schaeffler AG
|6,00
|1,52%
|Siltronic AG
|77,80
|-2,02%
|thyssenkrupp AG
|13,64
|-0,66%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 102,57
|0,38%
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