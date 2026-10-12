Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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MDAX-Performance 12.10.2026 09:28:52

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester

Der MDAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Am Montag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,21 Prozent stärker bei 30 054,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 333,177 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,223 Prozent auf 30 056,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 989,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 043,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 151,06 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 31 919,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der MDAX mit 30 250,03 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,99 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 2,43 Prozent auf 36,28 EUR), HENSOLDT (+ 1,78 Prozent auf 77,58 EUR), Schaeffler (+ 1,53 Prozent auf 5,97 EUR), AUTO1 (+ 1,51 Prozent auf 16,80 EUR) und Fraport (+ 1,48 Prozent auf 58,30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Siltronic (-2,59 Prozent auf 77,15 EUR), Aroundtown SA (-2,30 Prozent auf 1,45 EUR), K+S (-1,71 Prozent auf 14,38 EUR), flatexDEGIRO (-1,30 Prozent auf 25,72 EUR) und Evonik (-1,12 Prozent auf 21,12 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 232 924 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,392 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,44 -1,97% Aroundtown SA
AUTO1 16,74 1,21% AUTO1
Evonik AG 21,00 -1,59% Evonik AG
flatexDEGIRO AG 25,80 -1,23% flatexDEGIRO AG
Fraport AG 57,60 0,17% Fraport AG
freenet AG 21,98 -0,54% freenet AG
HENSOLDT 78,94 3,76% HENSOLDT
K+S AG 14,34 -1,92% K+S AG
Nordex AG 36,54 2,76% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,38 1,44% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,19 2,01% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 6,00 1,52% Schaeffler AG
Siltronic AG 77,80 -2,02% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 13,64 -0,66% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 102,57 0,38%

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