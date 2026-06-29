Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX

Am Montag gewinnt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,40 Prozent auf 18 016,38 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 86,281 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,533 Prozent auf 17 862,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 767,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 818,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 067,73 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 19 192,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 16 338,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 17 429,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 91,02 Prozent auf 77,25 EUR), SMA Solar (+ 5,75 Prozent auf 57,05 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,97 Prozent auf 67,60 EUR), HelloFresh (+ 4,15 Prozent auf 3,99 EUR) und Energiekontor (+ 3,89 Prozent auf 37,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Sixt SE St (-1,66 Prozent auf 65,05 EUR), KSB SE (-1,52 Prozent auf 844,00 EUR), Dermapharm (-1,47 Prozent auf 46,90 EUR), 1&1 (-1,47 Prozent auf 20,10 EUR) und PATRIZIA SE (-1,41 Prozent auf 7,67 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 914 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,783 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at