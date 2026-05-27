Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,95 Prozent stärker bei 33 010,15 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 383,964 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,301 Prozent höher bei 32 797,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 698,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 739,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 33 164,91 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 2,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 362,01 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Stand von 31 560,34 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 30 632,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,55 Prozent nach oben. Bei 33 164,91 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 11,38 Prozent auf 11,16 EUR), PUMA SE (+ 5,65 Prozent auf 29,71 EUR), AIXTRON SE (+ 5,34 Prozent auf 55,58 EUR), AUMOVIO (+ 4,86 Prozent auf 39,90 EUR) und Fraport (+ 4,12 Prozent auf 72,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nordex (-4,52 Prozent auf 40,58 EUR), WACKER CHEMIE (-2,38 Prozent auf 96,20 EUR), IONOS (-2,33 Prozent auf 26,88 EUR), Evonik (-1,98 Prozent auf 16,87 EUR) und United Internet (-1,95 Prozent auf 26,16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 461 619 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,831 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 7,98 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at