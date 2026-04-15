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TecDAX-Marktbericht 15.04.2026 15:59:04

Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX

Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX

So bewegt sich der TecDAX am dritten Tag der Woche.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,38 Prozent auf 3 597,31 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 499,552 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,114 Prozent fester bei 3 552,33 Punkten in den Handel, nach 3 548,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 598,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 549,11 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 2,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 574,39 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Stand von 3 771,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 444,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,744 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 18,93 Prozent auf 41,85 EUR), SMA Solar (+ 5,78 Prozent auf 52,15 EUR), TeamViewer (+ 4,46 Prozent auf 4,59 EUR), Nemetschek SE (+ 3,56 Prozent auf 59,65 EUR) und Nagarro SE (+ 3,16 Prozent auf 46,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-0,85 Prozent auf 64,05 EUR), Infineon (-0,71 Prozent auf 44,14 EUR), Drägerwerk (-0,62 Prozent auf 96,40 EUR), freenet (-0,59 Prozent auf 27,16 EUR) und QIAGEN (-0,10 Prozent auf 35,88 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 416 777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 166,377 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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