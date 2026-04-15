Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Marktbericht
|
15.04.2026 15:59:04
Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX
Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,38 Prozent auf 3 597,31 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 499,552 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,114 Prozent fester bei 3 552,33 Punkten in den Handel, nach 3 548,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 598,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 549,11 Punkten verzeichnete.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 2,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 574,39 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Stand von 3 771,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 444,65 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,744 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 18,93 Prozent auf 41,85 EUR), SMA Solar (+ 5,78 Prozent auf 52,15 EUR), TeamViewer (+ 4,46 Prozent auf 4,59 EUR), Nemetschek SE (+ 3,56 Prozent auf 59,65 EUR) und Nagarro SE (+ 3,16 Prozent auf 46,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-0,85 Prozent auf 64,05 EUR), Infineon (-0,71 Prozent auf 44,14 EUR), Drägerwerk (-0,62 Prozent auf 96,40 EUR), freenet (-0,59 Prozent auf 27,16 EUR) und QIAGEN (-0,10 Prozent auf 35,88 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 416 777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 166,377 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|40,44
|1,66%
|ATOSS Software AG
|78,20
|1,16%
|Deutsche Telekom AG
|29,02
|1,68%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|97,60
|2,41%
|freenet AG
|27,44
|0,15%
|Infineon AG
|45,80
|2,74%
|Nagarro SE
|47,70
|3,43%
|Nemetschek SE
|62,95
|5,71%
|QIAGEN N.V.
|34,75
|-1,28%
|SAP SE
|150,44
|2,38%
|Siltronic AG
|67,20
|4,51%
|SMA Solar AG
|50,95
|-1,83%
|TeamViewer
|4,81
|4,56%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 653,06
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.