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|TecDAX-Marktbericht
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27.11.2026 15:58:37
Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX
Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,78 Prozent auf 3 865,51 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 537,278 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,258 Prozent fester bei 3 845,41 Punkten in den Handel, nach 3 835,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 893,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 845,41 Punkten verzeichnete.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 092,64 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 4 104,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 563,36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,56 Prozent auf 105,60 EUR), SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 46,76 EUR), HENSOLDT (+ 4,38 Prozent auf 82,86 EUR), Siltronic (+ 4,19 Prozent auf 49,68 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,27 Prozent auf 26,87 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-4,36 Prozent auf 38,35 EUR), Drägerwerk (-2,38 Prozent auf 115,00 EUR), ATOSS Software (-1,31 Prozent auf 82,80 EUR), EVOTEC SE (-0,55 Prozent auf 2,52 EUR) und Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 285,30 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 998 528 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|27,04
|3,80%
|ATOSS Software AG
|83,30
|0,24%
|Deutsche Telekom AG
|27,29
|0,85%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|116,60
|-0,68%
|Elmos Semiconductor
|108,60
|9,04%
|EVOTEC SE
|2,55
|1,60%
|freenet AG
|25,32
|1,20%
|HENSOLDT
|82,60
|4,27%
|Ottobock
|38,90
|-3,71%
|SAP SE
|194,36
|0,72%
|Sartorius AG Vz.
|287,40
|0,52%
|Siltronic AG
|50,20
|4,28%
|SMA Solar AG
|47,64
|8,72%
|TeamViewer
|4,53
|-0,31%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|21,18
|4,64%
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