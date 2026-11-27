So bewegt sich der TecDAX am fünften Tag der Woche.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,78 Prozent auf 3 865,51 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 537,278 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,258 Prozent fester bei 3 845,41 Punkten in den Handel, nach 3 835,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 893,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 845,41 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 092,64 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 4 104,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 563,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,56 Prozent auf 105,60 EUR), SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 46,76 EUR), HENSOLDT (+ 4,38 Prozent auf 82,86 EUR), Siltronic (+ 4,19 Prozent auf 49,68 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,27 Prozent auf 26,87 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-4,36 Prozent auf 38,35 EUR), Drägerwerk (-2,38 Prozent auf 115,00 EUR), ATOSS Software (-1,31 Prozent auf 82,80 EUR), EVOTEC SE (-0,55 Prozent auf 2,52 EUR) und Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 285,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 998 528 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at