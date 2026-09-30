Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX

Zum Handelsende kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 18 441,84 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,643 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,349 Prozent auf 18 443,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 379,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 506,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 398,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 18 995,19 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der SDAX mit 18 045,58 Punkten berechnet. Der SDAX lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 16 933,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,26 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 5,08 Prozent auf 3,10 EUR), PVA TePla (+ 3,92 Prozent auf 32,90 EUR), SMA Solar (+ 3,72 Prozent auf 59,95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,02 Prozent auf 73,25 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,74 Prozent auf 12,74 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Hypoport SE (-8,97 Prozent auf 67,00 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,92 Prozent auf 60,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,54 Prozent auf 15,35 EUR), PATRIZIA SE (-1,74 Prozent auf 6,78 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 27,92 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 263 503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at