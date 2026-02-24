Handel in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der SDAX notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Um 15:41 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,61 Prozent aufwärts auf 17 958,76 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,498 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,232 Prozent fester bei 17 891,72 Punkten, nach 17 850,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 019,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 874,71 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 302,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 053,96 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 018,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 10,42 Prozent auf 14,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 8,62 Prozent auf 138,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,40 Prozent auf 52,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,06 Prozent auf 24,60 EUR) und Kontron (+ 3,45 Prozent auf 23,38 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil HAMBORNER REIT (-3,88 Prozent auf 4,47 EUR), secunet Security Networks (-3,79 Prozent auf 188,00 EUR), adesso SE (-3,28 Prozent auf 59,00 EUR), Nagarro SE (-2,56 Prozent auf 60,90 EUR) und Verve Group (-2,51 Prozent auf 1,21 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 978 573 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,921 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at