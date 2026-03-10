Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Aufwind

Um 12:09 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 2,72 Prozent auf 17 334,65 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 84,681 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 220,75 Zählern und damit 2,04 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 875,75 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 343,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 209,07 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 18 318,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 819,19 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 15 297,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,121 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 671,12 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Dermapharm (+ 8,65 Prozent auf 41,45 EUR), SFC Energy (+ 7,64 Prozent auf 15,78 EUR), SMA Solar (+ 7,28 Prozent auf 31,84 EUR), DEUTZ (+ 6,69 Prozent auf 10,85 EUR) und pbb (+ 5,68 Prozent auf 3,01 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-14,40 Prozent auf 4,51 EUR), PNE (-1,67 Prozent auf 8,26 EUR), HelloFresh (-0,37 Prozent auf 4,90 EUR), Nagarro SE (-0,09 Prozent auf 53,85 EUR) und Klöckner (+ 0,00 Prozent auf 11,06 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 4 263 572 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,372 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at