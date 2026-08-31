Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag im Plus

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent stärker bei 18 998,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 95,555 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,176 Prozent tiefer bei 18 961,84 Punkten, nach 18 995,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 935,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 026,83 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 302,79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 19 192,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 16 843,67 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,47 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 7,59 Prozent auf 204,00 EUR), STO SE (+ 4,84 Prozent auf 99,60 EUR), SMA Solar (+ 3,06 Prozent auf 59,00 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,00 Prozent auf 61,80 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2,65 Prozent auf 77,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3,12 Prozent auf 1,49 EUR), EVOTEC SE (-2,75 Prozent auf 3,26 EUR), Douglas (-2,58 Prozent auf 7,92 EUR), Basler (-2,26 Prozent auf 23,75 EUR) und Grand City Properties (-2,13 Prozent auf 9,17 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 544 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,070 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,72 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at