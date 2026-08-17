HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|Kursentwicklung
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17.08.2026 16:00:11
Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Minus
Am Montag fällt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,64 Prozent auf 18 515,15 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 94,796 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,161 Prozent stärker bei 18 663,54 Punkten in den Handel, nach 18 633,51 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 512,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 663,54 Einheiten.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der SDAX mit 18 250,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 18 365,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SDAX mit 17 022,94 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,68 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 4,63 Prozent auf 271,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3,62 Prozent auf 47,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,11 Prozent auf 62,90 EUR), INDUS (+ 2,80 Prozent auf 34,90 EUR) und PNE (+ 2,34 Prozent auf 7,43 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Vossloh (-3,92 Prozent auf 57,60 EUR), pbb (-3,88 Prozent auf 3,47 EUR), Grand City Properties (-3,61 Prozent auf 9,35 EUR), Medios (-3,34 Prozent auf 11,00 EUR) und Douglas (-3,05 Prozent auf 7,95 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 620 120 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,403 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu OHB SE
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|7,95
|-2,21%
|Grand City Properties S.A.
|9,34
|-3,01%
|HAMBORNER REIT
|4,33
|0,00%
|HelloFresh
|3,11
|-0,83%
|INDUS AG
|34,85
|2,95%
|init innovation in traffic systems SE
|46,85
|2,07%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|71,60
|-0,28%
|Medios AG
|10,96
|-3,01%
|Mutares
|26,90
|0,00%
|OHB SE
|269,00
|4,06%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,47
|-3,56%
|PNE AG
|7,47
|-0,13%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|63,95
|4,92%
|Vossloh AG
|57,40
|-4,01%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 498,36
|-0,73%
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