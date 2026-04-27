27.04.2026 15:58:24
Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 17 748,69 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 89,635 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,164 Prozent auf 17 756,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 727,33 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 735,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 852,24 Punkten.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 27.03.2026, wurde der SDAX auf 16 338,41 Punkte taxiert. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 18 327,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, mit 15 633,42 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,26 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Shelly (+ 5,53 Prozent auf 55,30 EUR), Mutares (+ 4,73 Prozent auf 24,35 EUR), GFT SE (+ 3,73 Prozent auf 18,92 EUR), SFC Energy (+ 3,61 Prozent auf 17,24 EUR) und Verve Group (+ 3,41 Prozent auf 1,49 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,84 Prozent auf 36,42 EUR), PVA TePla (-4,15 Prozent auf 35,60 EUR), Siltronic (-2,57 Prozent auf 72,05 EUR), SMA Solar (-2,43 Prozent auf 50,25 EUR) und grenke (-2,11 Prozent auf 12,96 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 348 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,113 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Weitere Links:
Nachrichten zu Shelly
|
17:58
|XETRA-Handel SDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.04.26
|EQS-News: Shelly Group SE veröffentlicht Investors Report 2025 als etabliertes Transparenzformat (EQS Group)
|
21.04.26
|EQS-News: Shelly Group SE publishes 2025 Investors Report as an established transparency format (EQS Group)
|
21.04.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
21.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
21.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Shelly-Aktie gewinnt: Umsatzsprung im ersten Quartal (dpa-AFX)