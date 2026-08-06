Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
|Kursentwicklung im Fokus
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06.08.2026 17:58:54
Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone
Am Donnerstag schloss der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 18 576,73 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,100 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,015 Prozent leichter bei 18 551,11 Punkten, nach 18 553,91 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SDAX betrug 18 516,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 634,94 Zähler.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0,627 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 539,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 348,10 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 17 020,72 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,04 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit 1&1 (+ 6,50 Prozent auf 20,00 EUR), GFT SE (+ 6,40 Prozent auf 24,95 EUR), KSB SE (+ 6,22 Prozent auf 905,00 EUR), Springer Nature (+ 5,40 Prozent auf 19,92 EUR) und secunet Security Networks (+ 5,12 Prozent auf 188,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PVA TePla (-13,33 Prozent auf 29,90 EUR), Dürr (-3,76 Prozent auf 17,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,24 Prozent auf 29,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,58 Prozent auf 62,25 EUR) und JOST Werke (-2,09 Prozent auf 56,30 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX weist die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 674 518 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Springer Nature-Aktie mit 3,703 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf
Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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