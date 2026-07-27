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Kursverlauf 27.07.2026 09:28:42

Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Um 09:11 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent auf 18 411,89 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 88,228 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,472 Prozent auf 18 315,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 229,28 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 315,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 415,10 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 17 767,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wurde der SDAX auf 17 670,01 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 17 829,48 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,09 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 7,27 Prozent auf 14,75 EUR), ATOSS Software (+ 3,94 Prozent auf 79,10 EUR), Stabilus SE (+ 2,81 Prozent auf 13,92 EUR), HelloFresh (+ 2,42 Prozent auf 3,55 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,37 Prozent auf 3,54 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,48 Prozent auf 31,50 EUR), Douglas (-1,66 Prozent auf 7,70 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,65 Prozent auf 47,55 EUR), KWS SAAT SE (-1,36 Prozent auf 72,30 EUR) und PNE (-0,56 Prozent auf 10,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 57 930 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 3,601 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 20,30 0,25% 1&1 AG
ATOSS Software AG 81,30 6,97% ATOSS Software AG
Douglas AG 7,93 2,59% Douglas AG
EVOTEC SE 3,48 0,93% EVOTEC SE
HelloFresh 3,48 0,87% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 48,75 1,46% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,80 -0,41% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,45 5,86% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,50 1,85% Mutares
PNE AG 10,62 1,14% PNE AG
Stabilus SE 13,88 2,06% Stabilus SE
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,04 -3,72% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 398,36 0,93%

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