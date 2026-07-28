Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich im Plus

Der SDAX bewegt sich derzeit kaum.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,15 Prozent höher bei 18 303,36 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,296 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 276,35 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 276,38 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 334,11 Punkte, das Tagestief hingegen 18 246,38 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 767,77 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Wert von 17 590,61 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 28.07.2025, mit 17 829,10 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,46 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 3,97 Prozent auf 22,25 EUR), Sixt SE St (+ 2,88 Prozent auf 71,45 EUR), secunet Security Networks (+ 2,62 Prozent auf 164,60 EUR), 1&1 (+ 1,97 Prozent auf 20,70 EUR) und Stabilus SE (+ 1,78 Prozent auf 13,74 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-5,02 Prozent auf 52,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,41 Prozent auf 14,10 EUR), Basler (-3,08 Prozent auf 25,15 EUR), PVA TePla (-2,97 Prozent auf 32,72 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2,79 Prozent auf 67,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 817 062 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at