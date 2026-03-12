Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag

Der SDAX zeigt sich aktuell kaum verändert.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent leichter bei 17 056,90 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 85,258 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,308 Prozent leichter bei 17 033,56 Punkten, nach 17 086,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 075,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 942,49 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0,712 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 12.02.2026, mit 17 683,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 863,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 301,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent nach unten. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 16 671,12 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,78 Prozent auf 34,40 EUR), Alzchem Group (+ 2,92 Prozent auf 162,00 EUR), grenke (+ 2,15 Prozent auf 14,28 EUR), Dermapharm (+ 1,73 Prozent auf 41,20 EUR) und Douglas (+ 1,71 Prozent auf 10,68 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Verve Group (-5,98 Prozent auf 1,48 EUR), Hypoport SE (-2,86 Prozent auf 81,40 EUR), Medios (-2,81 Prozent auf 14,54 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,50 Prozent auf 1,33 EUR) und MBB SE (-2,43 Prozent auf 196,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 613 390 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,346 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

