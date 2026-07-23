Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,88 Prozent auf 18 241,70 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,645 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,099 Prozent tiefer bei 18 385,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 403,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 240,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 385,45 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,109 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 157,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 882,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, lag der SDAX noch bei 17 919,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,11 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit KSB SE (+ 3,02 Prozent auf 820,00 EUR), tonies (+ 1,79 Prozent auf 12,54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,66 Prozent auf 33,16 EUR), Vincorion (+ 1,46 Prozent auf 19,48 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,43 Prozent auf 74,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Stabilus SE (-12,02 Prozent auf 14,06 EUR), LPKF Laser Electronics (-10,06 Prozent auf 15,20 EUR), Eckert Ziegler (-5,16 Prozent auf 13,42 EUR), Hypoport SE (-2,91 Prozent auf 81,65 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,79 Prozent auf 66,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der LPKF Laser Electronics-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 261 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,574 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie hat mit 2,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at