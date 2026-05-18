Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Montagmittag

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag fällt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 18 343,96 Punkte zurück. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,010 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,705 Prozent schwächer bei 18 236,19 Punkten, nach 18 365,64 Punkten am Vortag.

Bei 18 232,17 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 373,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 18 268,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 093,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 16 568,94 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,69 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 6,24 Prozent auf 67,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,30 Prozent auf 93,35 EUR), PVA TePla (+ 3,01) Prozent auf 45,20 EUR), Medios (+ 2,60 Prozent auf 12,64 EUR) und Drägerwerk (+ 2,34 Prozent auf 83,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Nagarro SE (-7,81 Prozent auf 40,14 EUR), Hypoport SE (-5,08 Prozent auf 78,55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,69 Prozent auf 65,00 EUR), Douglas (-4,37 Prozent auf 8,32 EUR) und Dermapharm (-2,51 Prozent auf 50,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 341 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 3,972 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at