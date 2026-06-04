Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag

Das macht der SDAX am Donnerstagnachmittag.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 18 746,77 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 92,950 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,110 Prozent auf 18 790,43 Punkte an der Kurstafel, nach 18 769,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 655,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 800,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 3,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 008,68 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der SDAX mit 17 556,01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, stand der SDAX noch bei 16 897,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,02 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 4,65 Prozent auf 81,00 EUR), tonies (+ 3,82 Prozent auf 10,88 EUR), Energiekontor (+ 3,79 Prozent auf 43,85 EUR), Douglas (+ 3,31 Prozent auf 9,37 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3,24 Prozent auf 59,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil HAMBORNER REIT (-8,57 Prozent auf 4,59 EUR), SFC Energy (-6,26 Prozent auf 20,95 EUR), INDUS (-6,21 Prozent auf 27,20 EUR), Siltronic (-5,26 Prozent auf 99,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,21 Prozent auf 92,85 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 399 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,166 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at