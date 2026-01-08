Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent leichter bei 17 914,98 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,719 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,035 Prozent auf 18 008,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 002,30 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 039,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 844,05 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,74 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 879,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der SDAX 17 399,21 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Stand von 13 883,84 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 4,97 Prozent auf 8,66 EUR), pbb (+ 4,66 Prozent auf 4,36 EUR), PVA TePla (+ 3,98 Prozent auf 25,06 EUR), Alzchem Group (+ 1,73 Prozent auf 165,00 EUR) und Grand City Properties (+ 1,61 Prozent auf 10,12 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,12 Prozent auf 22,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,72 Prozent auf 85,90 EUR), GFT SE (-2,42 Prozent auf 20,20 EUR), Vossloh (-2,09 Prozent auf 79,80 EUR) und Gerresheimer (-1,88 Prozent auf 27,18 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 542 840 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,187 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,10 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at